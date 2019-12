Digitalisierung – Die Chance für ein besseres Leben?

Vortrag und Diskussion mit Lothar Galow-Bergemann

Mittwoch, 22. Januar 2020, 19.00 Uhr, Bad Berleburg

Bürgerhaus am Marktplatz



Eine Veranstaltung von Bündnis 90/Die Grünen – Bad Berleburg

Stichworte wie „Industrie 4.0“ und „Digitalisierung der Arbeit“ stehen für eine Dynamik der Produktivkraftentwicklung, die unsere Gesellschaft in den kommenden beiden Jahrzehnten enorm verändern wird. Die Chancen liegen auf der Hand: Wir werden mit weniger Arbeit denn je immer größere Mengen stofflichen Reichtums schaffen können. Weil das aber unter den Bedingungen, wie wir heute wirtschaften, Menschen zunehmend „überflüssig“ machen wird, drohen ungekannte soziale Verwerfungen: In der Industrie ebenso wie in Pflege, Verwaltung, Einzelhandel, der Rentenversicherung und letztlich in der ganzen Gesellschaft.

Die öffentliche Debatte wird weder der Dimension des Problems noch den neuen Möglichkeiten der Digitalisierung gerecht. So wird z.B. in der Kommunalpolitik Digitalisierung lediglich als Pflichtaufgabe erfasst, mit der sich Fördermittel einwerben und umverteilen lassen.

Doch die Welt verändert sich rasend schnell und alte Rezepte taugen nichts mehr. Mit Digitalisierung und Robotisierung gerät ein scheinbar festes Fundament unseres Lebens weltweit in die Krise: das Modell „Lebensunterhalt durch Erwerbsarbeit“. Nur Arbeitszeitverkürzungen in bisher ungekanntem Ausmaß können die Antwort auf eine alte Frage ermöglichen: Was heißt Teilhabe am gesellschaftlichen Reichtum? Und welche wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Veränderungen sind nötig, damit Digitalisierung vom Verhängnis zum Versprechen werden kann?

via http://emafrie.de/digitalisierung-die-chance-fuer-ein-besseres-leben/