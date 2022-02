Die Wut des weißen Arbeitsmanns

Warum die Fetischisierung der Arbeit in die politischen Regression mündet

Online-Vortrag und Diskussion mit Norbert Trenkle

Donnerstag 17. Februar 2022, 19 Uhr

Organisiert vom AStA der Universität Bonn

Referat für politische Bildung des AStA der Universität Bonn



Zoom-Zugangsdaten werden rechtzeitig hier eingestellt



Die Arbeit als zentraler Identitätspfeiler des weißen Mannes und Legitimationsgrundlage seiner gesellschaftlichen Hegemonie ist in den letzten Jahrzehnten vielfach in Frage gestellt worden. Zum einen haben Automatisierung und Flexibilisierung der Produktion sowie Globalisierung und Finanzialisierung des Kapitals die Verhandlungsmacht der Arbeit nachhaltig geschwächt. Zum anderen sehen sich die „Arbeitsmänner‟ durch das Vordringen der Frauen in ihre einst sorgsam geschützten Domänen und die gleichzeitige die weltweite Konkurrenz und in ihren Privilegien massiv bedroht. Und schließlich wird die auf Arbeit und Wachstum beruhende kapitalistische Produktions- und Lebensweise durch die Klimakrise grundsätzlich infrage gestellt.

Die latente Angst, die dies erzeugt, schlägt zunehmend in offenen Hass und manifeste Wut um. Rechte und linke Populismen greifen das auf und versprechen ein Zurück zu den Verhältnissen der fordistischen Nachkriegszeit, in der die „ehrliche Arbeit‟ noch wertgeschätzt wurde und der Nationalstaat noch handlungsfähig war. Dieses Versprechen ist selbstverständlich nicht einlösbar. Dennoch taugt es zur Mobilisierung eines Ressentiments in dem sich der Arbeitsfetisch mit dem Wunsch nach einer Wiederherstellung der alten Geschlechterordnung, mit aggressivem Rassismus und antisemitischen Verschwörungsideologien verbindet. Der Standpunkt der Arbeit gerät so zunehmend zu einem Standpunkt der politischen Regression. Deshalb setzt eine Zurückweisung dieser gefährlichen Tendenzen eine Kapitalismuskritik voraus, die auf die Aufhebung der Arbeit abzielt.