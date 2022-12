Frieren für das Klima?

Warum Konsumverzicht nicht die Lösung, aber Konsumkritik trotzdem notwendig ist

Vortrag und Diskussion mit Norbert Trenkle

Mittwoch 25. Januar, Uni Siegen

(genauere Angaben zu Ort und Zeit folgen)

Wie können wir die Warenflut stoppen, an der die Welt erstickt? Durch Änderung unseres Konsumverhaltens? Diese einfache Antwort geht am Kern des Problems vorbei. Sie wälzt die (vorgebliche) Lösung der globalen Klimakrise auf die Individuen ab und verschleiert damit die systemischen Ursachen des Problems. Denn zum einen ist der Konsumismus nur die Kehrseite einer Produktionsweise, die dem Selbstzweck der Kapitalvermehrung unterliegt und deshalb zum permanenten quantitativen Wachstum gezwungen ist. Zum anderen resultiert er ganz wesentlich aus der Vereinzelung der Menschen in der kapitalistischen Gesellschaft, die sie voneinander trennt und und gleichgültig gegeneinander und gegenüber ihrem Lebensgrundlagen werden lässt. Richtige Konsumkritik muss daher diese Produktions- und Lebensweise in den Blick nehmen. Nur wenn sie durchbrochen wird – und sei es nur in Ansätzen – ist eine Lösung möglich.