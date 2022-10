Links ≠ Links – Abkehr vom westlichen, linken Dogmatismus in der Ukraine und Russland

Online-Vortrag und Diskussion mit Anastasia Tikhomirova

in der Reihe LeMonADe (Letzter Montag Analyse und Debatte)

Montag 31. Oktober, 19.00 Uhr (Online)

Zoom-Meeting:

https://us02web.zoom.us/j/83911456664?pwd=ZHFaYXpyVWdpcXhCTnoxd3QrTWxnUT09

Meeting-ID: 839 1145 6664

Kenncode: 187439

Während Linke in Westeuropa meinen, Genoss:innen in Osteuropa ihre Lage erklären zu müssen, Waffenlieferungen behindern und die ukrainische Sache als vermeintlich nationalistische Asow Symphatien diskreditieren, haben diese eine solche Haltung satt. Sie kritisieren die moralische Pseudoüberlegenheit, die Ignoranz und das sogenannte Westsplaining. Worin genau besteht die Kritik an der westlichen Linken? Welche linken Lager gibt es in Russland und der Ukraine? Wie lautet ihre Agenda gegen den Krieg und wie arbeiten sie zusammen?