Online-Lesekreis «Karl Marx: Das Kapital. Band III»

Marx ist mehr als nur Arbeit, Proletariat und Mehrwert. Was ist Geldkapital? Woher kommt die Bodenrente? Geht es mit dem Kapitalismus zu Ende? – Diese Fragen und noch mehr behandelt unser Lesekreis.

Ab Januar 2024 lesen und diskutieren wir zusammen online (Zoom) den dritten Band des Kapitals von Karl Marx. Die Online-Treffen finden wöchentlich statt und dauern ca. zwei Stunden, mit einer kurzen Pause in der Mitte.

Wir lesen den vollständigen Text in der Ausgabe der Marx-Engels-Werke (MEW 25) und diskutieren nahe am Text. Und zwar in etwa 20 Seiten pro Termin. Für die Teilnahme sind keine besonderen Voraussetzungen notwendig. Insbesondere muss man nicht zuvor die anderen Bände des Kapital gelesen haben. Ein wenig Lesedurchhaltevermögen ist allerdings von Vorteil.

Wenn du Interesse hast dich an dem Online-Lesekreis zu beteiligen, melde dich unter info@krisis.org

Am Mittwoch, den 13. Dezember 2023, 18:30 Uhr Uhr gibt es ein Info-Treffen, zu dem du dann die Einladung erhältst. (Falls du dann nicht kannst, melde dich trotzdem an, damit wir dich auf dem Laufenden halten können.)