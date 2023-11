Vorwärts in die Katastrophe? Zum Zusammenhang zwischen Klimakrise und Kapitalismus

Vortrag von Norbert Trenkle auf der Klimakonferenz ACT NOW!

organisiert von der Grünen Bildungswerkstatt Wien

Samstag 25. November, 10 Uhr,

VHS Wiener Urania, Uraniastraße 1

Die Klimakrise ist eine direkte Folge der kapitalistischen Produktions- und Lebensweise. Denn diese unterliegt einem inneren Wachstumszwang und beruht strukturell auf der Externalisierung ökologischer Schädigungen und anderer negativer Effekte. Grund dafür ist die Verselbstständigung der Reichtumsproduktion gegenüber den Menschen und dem gesellschaftlichen Zusammenhang. Als gesellschaftlicher Reichtum wird in der kapitalistischen Gesellschaft nur der abstrakte Reichtum anerkannt, also das, was sich als „Wert‟ in den Waren darstelle.

Hierin liegt die tiefere Ursache für die fortschreitende Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen, die Geringschätzung aller nicht-warenproduzierenden Tätigkeiten (vor allem der Care-Tätigkeiten) und die rücksichtslose Ausplünderung des Globalen Südens. Die Politik kann diesen Prozess zwar ansatzweise regulieren, aber nicht stoppen oder umkehren. Deshalb ist dies Vorstellung von einem „grünen Kapitalismus‟ illusorisch. Gefragt sind vielmehr Auswege aus der kapitalistischen Produktions- und Lebensweise.

Norbert Trenkle ist freier Autor und betreibt zusammen mit anderen das Projekt Krisis – Kritik der Warengesellschaft (www.krisis.org). Der Vortrag beruht auf dem Aufsatz Verdrängte Kosten in dem zusammen mit Ernst Lohoff herausgegebenen Buch Shutdown. Klima, Corona und der notwendige Ausstieg aus dem Kapitalismus (2020).