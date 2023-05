Warum wir den Kapitalismus kritisieren müssen, wenn wir die ökologischen Krisen meistern wollen

Vortrag von Julian Bierwirth im ZHG Göttingen anlässlich der Unibesetzung

Donnerstag, 11. Mai 2023, 15 – 17 Uhr

Eigentum ist eines der zentralen Prinzipien im Kapitalismus. Gerade haben wir in Lützerath gesehen, welche Auswirkungen Eigentum auf die ökologischen Aspekte unserer Welt hat: Das Dorf wurde geräumt, weil das dazugehörige Land im Eigentum der Firma RWE ist. Sie kann nun damit (mehr oder weniger) machen, was sie will. Sie darf das Land zerstören – und dem Rest der Welt damit einen enormen Schaden zufügen.

Tatsächlich bestimmt das Prinzip Eigentum einige der wichtigsten Aspekte moderner Gesellschaften. Es erzeugt ein ganz bestimmtes Verständnis von Menschen und Dingen zur Welt: ein gesellschaftliches Naturverhältnis. Es ist zudem eng mit den Funktionsmechanismen der modernen, kapitalistischen Gesellschaft verbunden. Nicht zuletzt der Wachstumszwang des Kapitalismus und der mit ihm verbundene Ressourcenhunger speist sich aus dieser Quelle.

Der Referent wird zunächst die Mechanismen der kapitalistischen Gesellschaft aus ökologiekritischer Perspektive vorstellen. Im Anschluss werden wir diskutieren, welche Folgen diese Kritik für unseren Kampf gegen die ökologischen Krisen hat.