Workshop zu Kapitalismus, Klima & Utopie

mit Julian Bierwirth und Simon Sutterlütti

Fr. 23. – Sa. 24. Juni und So. 7. Juli

Juzi, Göttingen

Das Commons Institut, End Fossil, Ende Gelände & die Redicals laden euch ein zu 3 Workshoptagen zu Kapitalismuskritik, Staatskritik & Utopie. Es gibt begrenzte Plätze also tragt euch gerne in dieses Doodel (https://dud-poll.inf.tu-dresden.de/YeqD_t6CjA/). Die Workshops bauen teilweise aufeinander auf, also ist es am besten, wenn ihr bei beiden teilnehmt, aber ihr könnt auch nur bei einem teilnehmen.

Wenn ihr teilnehmen möchtet, trag euch in das Doodel ein oder schreibt eine Mail an info@krisis.org.

Workshop 1: System Change – Wie wir den Kaptialismus verstehen und kritisieren können

(mit Julian Bierwirth, Gruppe Krisis)

Zeit: 23 & 24. Juni (Freitag 14 – 20 Uhr, Samstag 10 – 18 Uhr)

Ort: Juzi (Jugendzentrum Innenstadt)

Workshop 2: Jenseits des Kapitalismus: Sozialistische Planung, Care, Commons & Anarchismus

(mit Simon Sutterlütti, Commons Institut)

Zeit: 9. Juli (Sonntag 10- 17 Uhr)

Ort: Juzi (Jugendzentrum Innenstadt)

Was wir da machen:

System Change – Wie wir den Kaptialismus verstehen und kritisieren können

Dass sich vor unseren Augen verschiedenste ökologische Krisen abspielen, ist kein Wunder. Es liegt in der Funktionsweise des kapitalistischen Gesellschaftssystems, gegenüber Mensch und Natur “blind” zu sein und sie nur als Resssource für den Selbstzweck des Wachstums zu gebrauchen. Um diesem Prozess etwas entgegensetzen zu können, sind fundiert(er)e Kenntnisse über den Kapitalismus sehr hilfreich.

Ein Klassiker der Kapitalismuskritik, der uns noch heute viel sagen kann, ist Karl Marx. Die von ihm begründete “Kritik der Politischen Ökonomie” verspricht nicht nur eine Kritik der kapitalistischen Gesellschaft, sondern zudem eine Kritik der falschen Auffassungen über diese Gesellschaft etwa in Politik und Wissenschaft.

Mit Marx können wir verstehen, wie der Kapitalismus ökologische, aber auch soziale Krisen auslöst. Abernicht nur das: Es geht auch darum, sich ein Handwerkszeug zu erarbeiten, mit dem wir sinnvoll in politische Debatten intervenieren und Strategien schmieden können. Die Zeit ist knapp – deshalb brauchen wir ein schares analytisches Werkzeug, um präzise intervenieren und agieren zu können.

Der Workshop ist in 5 Blöcke gegliedert: Einführung Marx & Marxismus; Kapitalismus & Wachstum; Kapitalismus, Eigentum & Externalisierung; Kapitalismus & Staat; Kapitalismus & Klasse

Jenseits des Kapitalismus: Sozialistische Planung, Care, Commons & Anarchismus

Utopie ist wieder in aller Munde. Dieser Workshop führt in die bekanntesten gesellschaftlichen Alternativen zum Kapitalismus ein: Marktsozialismus, staatliche Planwirtschaft, Cyber-Sozialismus, anarchistische Ansätze, Rätekommunismus, Commons, Care-Ökonomie. Zur Unterstützung wirft er einerseits einen Blick in die (staats-)sozialistischen Erfahrungen des 20. Jahrhunderts, als auch moderne Versuche wie Rojava und die Zapatistas. Zentrale Fragen sind hierbei: Wie organisieren diese Alternativen unbeliebte Aufgaben? Wie Care-Arbeit? Wie planen sie herrschaftsfrei bzw. herrschaftsarm? Welches Verhältnis zwischen Mensch und Umwelt schaffen sie? Wie verhindern sie neue Machtstrukturen und Diskriminierung?