Der Begriff der Arbeitskraft

Online-Vortrag und Diskussion mit Karl-Heinz Lewed

Mittwoch 30. Oktober, 19:00 Uhr via Zoom

https://us02web.zoom.us/j/82198046641?pwd=N2pn46p7MktItObUZlMxa4Oa8hMa63.1

Meeting-ID: 821 9804 6641 – Kenncode: 314263

Der Vortrag bezieht sich auf deb gleichnamigen krisis-Beitrag 3 /2024

Die wohl populärste und einflussreichste Bestimmung der Arbeitskraft im Horizont des traditionellen Marxismus trifft Marx selbst im ersten Band des Kapitals. Dort verknüpft er den Produktionsprozess, also die Arbeit, mit der Verausgabung von bestimmten Stoffen, wie »Hirn, Muskel, Nerv, Hand usw.« (MEW 23, 58). Die Arbeitskraft wird hier als stoffliches System aufgefasst, deren einzelnen Momente im Arbeitsprozess verausgabt werden. Der menschliche Organismus bzw. der Körper der Arbeitskraft besteht nach dieser Sichtweise also aus einer bloßen Anhäufung von Stoffen.

In dem Vortrag will ich dagegen zeigen, dass dieser Stoffbegriff keineswegs die Natur an sich beschreibt. Vielmehr geht Marx von einem verdinglichten Naturbegriff aus, der im 19. Jahrhundert hegemonial war und dem er sich selbst offensichtlich nicht entziehen konnte. Deswegen gilt es in einer Analyse der Arbeit und der Arbeitskraft, das vorausgesetzte Verständnis von stofflichen Vorgängen und Stoffumformung der Natur spezifisch gesellschaftlich zu fassen und damit zugleich zu historisieren.

Mit dieser stofflichen Dimension von Ware und Arbeitskraft ist indes nur die eine Seite des verselbständigten Wertverhältnisses thematisiert. Denn der tatsächliche Zweck des Gesamtprozesses ist bekanntermaßen nicht die Vergegenständlichung von Arbeit in einer Ware, sondern wesentlich die Verwertung des Werts. Im System dieser Verwertung stellt das Arbeitsvermögen das zentrale Moment zur Reproduktion und Anhäufung von Wert dar. Der Gebrauchswert der Arbeitskraft besteht in der Schaffung von Wert. Insgesamt haben wir es mit einem Prozess der Vergegenständlichung zu tun, der zugleich als Konsum des spezifischen Gebrauchswerts der Arbeitskraft seitens des Kapitals zu begreifen ist.

Konsumiert wird seitens des Kapitals ein gewisses Zeitquantum, in dem die Arbeitskraft auf dem gültigen Produktivitätsstandard arbeitet und Stoffe umformt. Der Kapitalist hat so und so viel Stunden verausgabbares Arbeitsvermögen gekauft. Nach getaner Arbeit ist dieses Quantum verbraucht. Das bedeutet aber, dass in der Arbeitskraft ein bestimmter Wert bzw. ein bestimmtes Wertquantum vergegenständlicht ist, d.h. dass diese ein bestimmtes Quantum abstrakter Zeit repräsentiert. Lebendige Arbeit zu verausgaben führt zu dem paradoxen Resultat, dass die Arbeitskraft nicht nur Wert setzt, sondern selbst als Wert gesetzt wird, d.h. ein Wertobjekt wird, in dem sich der Wert verwirklicht. Somit bringt das Arbeitsvermögen seinen objektiven Charakter als Ware, d.h. sich selbst als Wertding, selbst hervor. Als ein spezifisches Subjekt also, dessen gesellschaftliches Paradox es ist, selbst Wert zu setzen und zugleich als Wert gesetzt zu werden.