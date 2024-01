Dossier: Ukrainische und russische Linke zum Angriffskrieg auf die Ukraine

Hat sich die Linke immer die internationale Solidarität auf die Fahnen geschrieben, so ist davon angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine bisher nicht viel zu sehen. Im Gegenteil. Je länger der Krieg andauert und je stärker die russischen Truppen in die Defensive geraten, desto lauter fordern Linke und Pazifist:innen (vor allem in Deutschland, aber auch in anderen europäischen Ländern) ihre Regierungen auf, die Ukraine nicht mehr mit Waffen zu beliefern und diese damit schutzlos dem Aggressor auszusetzen. Die berechtigte Angst vor einer militärischen Eskalation bis hin zum Einsatz von Atomwaffen mündet so praktisch in der anmaßenden Forderung, das angegriffene Land solle sich opfern, damit die Sache endlich ein Ende nimmt. Man kann sich nicht des Eindrucks erwehren, dass hinter diesen Friedensappellen die engherzige Furcht um den eigenen Vorgarten steckt und man vor allen Dingen in Ruhe gelassen werden will. Was deren Verfasser:innen nicht im Mindesten zu interessieren scheint, ist, was eigentlich linke, feministische, queere und andere emanzipative Bewegungsaktivist:innen in der Ukraine von solchen Gedankenspielen halten. Mit ihnen wird nicht gesprochen, sondern immer nur über sie – genauer gesagt, es wird gerade so getan, als gebe es sie gar nicht (vgl. dazu auch die deutliche Kritik von Christian Zeller an den beiden Offenen Briefen vom 22.4. bzw. 29.4.2022: Frieden für uns, Besatzung für die Ukraine?)

Um dem etwas entgegenzusetzen, lassen wir hier ukrainische, russische und andere osteuropäische Stimmen aus sozialen Bewegungen zu Wort kommen. Dazu verlinken wir eine Auswahl von Artikeln und Interviews aus Zeitschriften wie Emanzipation, analyse&kritik, Jungle World u.a., die dem freundlicherweise zugestimmt haben und verweisen auf kritische Analysen zum russischen Angriffskrieg und zum Putin-Regime. Texte von Krisis-Autor:innen zum Ukrainekrieg finden sich hier.

Krieg in der Ukraine – aktuelle Leseempfehlungen von Dekoder.org

„Es gibt Gesetze, die niemand befolgen muss”, ein Text des russischen Autors Dmitry Glukhovsky, der wegen seiner Kritik am Krieg mit fünfzehn Jahren Haft bedroht wird, Dekoder 13.4.2023

Propaganda in Russland – wie und warum funktioniert sie?, ein Text von Alona Shestopalova, Anna Litvinenko, Magdalena Kaltseis und Tatiana Golova, Dekoder, 23.03.2023

Der Verlust der politischen Heimat. Ein Essay von Anastasia Tikhomirova zur den verqueren Haltung vieler deutscher Linker gegenüber Putin-Russland. Taz, 20.2.2023

„Dieser Krieg wird nie aufhören“ Sehr fundierte und leider sehr pessimistische Analyse des Putin Regimes von Grigori Judin, die zeigt warum dieses nicht verhandeln will, wie die naiven und sich naiv gebenden Pazifist:innen meinen. Dekoder, 2.3.2023

“Putin zerstört mit Gazprom sein Kronjuwel”. Ein sehr sachkundiges Interview von Anna Jikhareva und Kaspar Surber mit dem britischen Historiker Simon Pirani – wohltuend gegenüber dem Blödsinn, der in der Linken verzapft wird und die Köpfe der Pazifist:innen vernebelt. Erschienen in der WOZ 5/2023 vom 2. Februar 2023

Gruß an die Genossen. Auf der ­Friedenskonferenz der »Jungen Welt« in Berlin war ein Unterstützer des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine eingeladen. Ein Kommentar dazu von Anastasia Tikhomirova in der Jungle World 2023/03 vom 19.01.2023

The resistance movement is being built on a scorched field. Conversation with DOXA, oppositional Russian media, Commons Magazine, 20.12.2022

“The ruins have taught me something about myself”. Mariupol Memory Park as an autonomous anarchive, by Ksenia Rybak, Commons Magazine, 4.12.2022

Is it easier to imagine the end of the world than the end of Putin? A critique of Antonio Negri’s and Nicolas Guilhot’s “realism” by Bruno Cava and Giuseppe Cocco, Commons Magazine, 23.11.2022

Der Fluch des Öls: Russlands Petroimperialismus und die (in)humanen Geographien des Krieges

Oxana Timofeeva zeigt in ihrem Beitrag zur BG-Textreihe “After Extractivism”, wie das extraktivistische Ökosystem der Erdölindustrie während des Krieges nicht nur aufrechterhalten wird, sondern ihn buchstäblich anheizt. Aus: Berliner Gazette, 1.11.2022.

«Wir haben in diesem trostlosen Loch nichts zu verteidigen»

Interview der italienischen Gruppe CRINT-FAI 1 mit dem ukrainischen anarchistischen Kollektiv Assembly aus Charkiw

Fünf Texte aus der russischen Antikriegsbewegung

aus: analyse & kritik, 23. September 2022

»Jahrzehntelang hat der Staat Antifaschisten verfolgt«

Ein Gespräch mit Aleksandr, Antifaschist im Exil, über die russische extreme Rechte im Krieg, geführt von Lara Schultz in Jungle World 2022/36, 8. September 2022

Putin ist gescheitert

Interview mit dem russischen Soziologen Boris Kagarlitzki geführt von Loren Balhorn, Jacobin.de, 28. Juli 2022

10 Terrible Leftist Arguments against Ukrainian Resistance

by Oksana Dutchak, Commons Magazine, 20.07.2022

Das Recht auf Widerstand: Ein feministisches Manifest

von einem Zusammenschluss ukrainischer Feministinnen, Emanzipation, 10. Juli 2022

Englische Version: https://commons.com.ua/en/right-resist-feminist-manifesto/

Humanitarian Aid Is Not Enough

Interview with Interview with Taras Bilous on the war in Ukraine, why the Ukrainian Left is asking for weapons, and the country´s uncertain future. By Ivo Georgiev. 17. Juni 2022.

Über die russische Feminist Anti-War Resistance

von Anastasia Tikhomirova, Jungle World, 9. Juni 2022

RUSSLAND / UKRAINE: Gemeinsame Erklärung der Linken

von Russische Sozialistische Bewegung u. Ukrainische Soziale Bewegung, 18.05.2022 von Russische Sozialistische Bewegung u. Ukrainische Soziale Bewegung, 18.05.2022

“Russia Is Completely Depoliticized”

A sociologist from Moscow explains how the nation learned to deny reality.

An interview with Greg Yudin bei Sarah Jones in Intelligencer, April 7, 2022

Genug von der gemanischen Linken

von Kyrylo Tkachenko, Jungle World 19. Mai 2022

Im Mahlwerk der Geopolitik

Bericht von der internationalen Konferenz in Lwiw (5. – 6. Mai)

von Jan Ole Arps, Sebastian Bähr und Nelli Tügel, analyse & kritik, 12. Mai 2022

Wenn Pazifismus zum Luxus wird

Bericht von der internationalen Konferenz in Lwiw (5. – 6. Mai)

von Johannes Simon, Jungle World, 12. Mai 2022

Selbstbestimmung und der Krieg in der Ukraine

von Taras Bilous, Emanzipation, 8. Mai 2022

Self-Determination and the War in Ukraine

by Taras Bilous, Dissent-Magazine, May 4, 2022

Kampf für die ukrainische Selbstbestimmung

Interview mit Yuliya Yurchenko, Emanzipation, 5. Mai 2022

Fighting for Ukrainian Self-Determination

Interview with Yuliya Yurchenko, International Viewpoint , April 13, 2022

Entretien avec un membre d’Operation Solidarity en Ukraine

paru dans lundimatin#337, le 2 mai 2022

„In Russland droht ein faschistisches Regime‟

Der Moskauer Soziologe Greg Yudin über den Angriff auf die Ukraine

Interview: David Ernesto García Doell, analyse & kritik, 30. März 2022

“A fascist regime looms in Russia”

Moscow sociologist Greg Yudin on the attack on Ukraine

Interview: David Ernesto García Doell, analyse & kritik, 1. April 2022