Einführung in die Kritik des Antisemitismus heute

Vortrag und Diskussion mit Julian Bierwirth

Dienstag, 22. Oktober um 16:40 Uhr in Dresden, POT/112/H

Eine Veranstaltung im Rahmen der Kritischen Einführungstage vom Referat für Politische Bildung beim StuRa der Universität Dresden.

Die Frage, was Antisemitismus ist und wie wir ihn erkennen können, ist ein zentrales Thema vieler aktueller politischer Debatten. Ausgehend von historischen Bildern der Judenfeindschaft sollen im Vortrag und der Diskussion aktuelle antisemitische Projektionen dechiffriert werden.

Ein zentrales Element, dass wir uns dafür ansehen werden, ist antisemitische Vorstellung des Gegensatzes zwischen einem vermeintlich fleißigen, aber betrogenen Volk und einer als parasitär wahrgenommenen äußeren Macht, die mit Juden und Jüdinnen identifiziert wird. Diesem Bild entspringen stereotype Gegenüberstellungen wie “ehrliche Arbeit” versus “raffendes Geld” und die Behauptung, Juden und Jüdinnen hätten keinen Bezug zum Konkreten, zur Heimat oder zur körperlichen Arbeit. Stattdessen werden sie als wurzellose Intellektuelle dargestellt, die angeblich nur von der Ausbeutung des “guten, arbeitenden Volkes” leben. Der Vortrag stellt dar, wie diese historischen Stereotype entstanden, wie sie sich in aktuellen Debatten manifestieren und wie sie im modernen Antizionismus fortleben. Dabei wird deutlich, wie alte antisemitische Bilder in heutigen politischen Auseinandersetzungen fortbestehen und oft unterschwellig wirken. Durch die Analyse dieser Zusammenhänge bietet die Veranstaltung Zugänge zum Erkennen und kritischen Hinterfragen antisemitischer Muster in der aktuellen politischen Debatte.