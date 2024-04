Bei den Falken Köln gibt es in der Bottmühle eine Diskussionsveranstaltung mit Julian Bierwirth zur Kritik des orthodoxen Marxismus. Kommt in die Botti und verbringt einen entspannten Abend an der Bar.



Nach der ersten Runde Kaltgetränke gibt’s einen inhaltlichen Snack. Kein langer Vortrag, sondern bloß ne halbe Stunde Einstieg in ein Thema. Das diskutieren wir zusammen an, bevor wir wieder in offenen Kneipenmodus wechseln. Ob man dann in Kleingruppen weiterdiskutieren oder sich ganz den Getränken widmen will, bleibt dann jedem selbst überlassen.



Thema dies Mal: Orthodoxer Marxismus. Hat die Partei immer Recht – wo bleibt da die Freiheit des Einzelnen? Bringen die Massen des Proletariats quasi von allein die Revolution? Lässt sich alles immer aus der Ökonomie ableiten? Und kann man Marx auch anders interpretieren?



Julian Bierwirth hat mal für die Falken gearbeitet und ist jetzt bei Krisis organisiert, wo er auch schon ein paar Texte veröffentlicht hat.



Wo: Bottmühle, Severinswall 32, Köln

Wann: Fr. 05.04. 20:00 Uhr.



Am nächsten Morgen gibt es um 12:00 Uhr noch eine vertiefende Runde. Hier diskutieren wir, in welchem Verhältnis unsere Prinzipien von Selbstorganisation und Vielfalt zu den Annahmen vom orthodoxen Marxismus stehen und was das für unsere (Bündnis-)Arbeit bedeutet.

Diesen Artikel teilen: Facebook

Twitter

WhatsApp

Telegram