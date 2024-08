ab 3. September 2024, 18:00 Uhr (online)

Wir starten eine neue Reihe von Einführungsseminaren in die Kapitalismuskritik. Es beginnt am 3. September mit einem 6-teiligen Einführungskurs in das erste Kapitel des Kapital. Es werden weitere Web-Seminare zu den nachfolgenden Kapiteln im Marx’schen Kapital folgen.

Hier der Link mit mehr Infos und der Anmeldemöglichkeit.

Der Kurs findet online mit der Videosoftware Zoom statt. Der Kurs ist kostenlos, benötigt jedoch eine verbindliche Anmeldung.