Woher kommen die Euros? Eine kurze Darstellung unseres Geldsystems

Vortrag und Diskussion mit Peter Samol

Di. 20. Februar, 19:00 – 21:15 Uhr

VHS Herford Raum 106

Münsterkirchplatz 1 / 32052 Herford (entgeltfrei)

Wie funktioniert unser Geldsystem? Welche Rolle spielen die Banken? Und was ist die Aufgabe der Europäischen Zentralbank EZB? Die Funktionsweise unseres Geldes erschließt sich am besten, wenn man sich den Prozess der Geldschöpfung einmal ganz genau anschaut. Die Antwort auf die Frage, von woher neues Geld in die Welt kommt, wird viele überraschen.

Außerdem geht es um den digitalen Euro und die Frage, was ihn vom bargeldlosen Zahlungsverkehr, wie wir ihn heute kennen und anwenden, unterscheidet. Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich.