Workshop “Ungesellschaftliche Gesellschaftlichkeit

Am Donnerstag, den 04. April findet um 19:00 Uhr an der Uni Köln ein von Platypus Köln organisierter Workshop mit Julian Bierwirth von der Gruppe Krisis statt. Die Textgrundlage findet ihr im Link in der Beschreibung. Der Raum wird bald bekannt gegeben.



Kommt vorbei, bringt Fragen mit und diskutiert mit uns. Wir freuen uns

