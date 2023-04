Krise. Kritik. Kapitalismus.

Wertkritisches Sommercamp der Gruppe Krisis

Mo. 24. – So. 30. Juli in Mellnau (Hessen)

Die gesellschaftliche Lage ist düster. Wohnen, Essen und Heizen werden unbezahlbar. Die Klimakrise schreitet voran. Der Krieg ist zurück in Europa. Und die autoritäre Offensive rollt.

Aber wie hängt das alles zusammen? Was hat es mit der kapitalistischen Produktions- und Lebensweise zu tun? Stößt diese an ihre Grenzen oder reorganisiert sie sich nur neu? Ist gesellschaftliche Befreiung überhaupt noch möglich? Und was bedeutet all dies für die Kapitalismuskritik?

In unserem Sommercamp wollen wir diesen Fragen nachgehen. Wir beschäftigen uns mit den Grundstrukturen der Warengesellschaft und ihrem krisenhaften Charakter; wir fragen nach ihrem Zusammenhang mit Rassismus und binärer Geschlechterordnung; wir setzen uns mit dem modernen Naturverhältnis auseinander; und diskutieren über emanzipative Auswege aus der Krise.

Eingeladen sind alle, die sich mit den bestehenden Verhältnissen nicht abfinden und ihnen gesellschaftskritisch zu Leibe rücken möchten. Mitzubringen ist nur die Lust auf gemeinsame theoretische Reflexion und kontroverse Diskussion.

Programm

Das Sommercamp ist Dein Camp!

Ebenso wie das Leben im Camp organisieren wir auch die Inhalte gemeinsam mit Euch. Selbstverständlich gibt es ein vorbereitetes Programm von der Orga-Gruppe, aber wenn es ein Thema oder einen Text gibt, den du schon immer mal mit Leuten diskutieren wolltest, komm gerne im Vorfeld auf uns zu oder bring deine Inhalte einfach mit zum Camp – wir sind flexibel, anpassungsfähig und kreativ, wie der Kapitalismus eben.

Diese Workshop- bzw. Vortragsthemen stehen bereits fest:

Ware Wohnen: Zur Politischen Ökonomie des Immobiliensektors (Peter Samol)

Wie Natur zur Ware wird (Ernst Lohoff)

Warum es keinen „grünen Kapitalismus“ geben kann (Lothar Galow-Bergemann)

Notbremsung vor der Naturschranke: Rettende Fortschrittskritik mit Walter Benjamin (Lara Wenzel)

Arbeit, kapitalistische Reichtumsform und die historische Dynamik des Kapitals (Nick Gietinger)

Konsum und Konsumkritik (Norbert Trenkle)

Organisatorisches

Das Camp findet in Mellnau (Hessen) auf einem großen Zeltplatz statt. Der Platz liegt mitten im Grünen und ist mit Schlafzelten ausgestattet, in denen jeweils 4-6 Personen bequem Platz finden. Mitbringen musst du zum Übernachten lediglich eine Isomatte sowie einen Schlafsack. Es wird sowohl gemischte, als auch FLINTA-Zelte geben. Die Workshops, die Mahlzeiten und das allgemeine Camp-Leben finden in Großzelten oder bei gutem Wetter unter freiem Himmel statt. Die Sanitäranlagen sind in einem festen Gebäude untergebracht, sodass wir hier auf keine Annehmlichkeiten verzichten müssen. Die digitale Infrastruktur des Platzes lädt uns allerdings zu einer Woche „digital detox“ ein.

Wir teilen uns den Platz mit den Falken Köln, die zeitgleich auf dem Platz ihr Sommerzeltlager mit Kindern und Jugendlichen durchführen. Die Campstrukturen nutzen und erhalten wir also alle gemeinsam. Die Reproduktionsarbeit (Abwasch, Reinigung der Sanitäranlagen) teilen wir solidarisch untereinander auf. Die Organisation und Zubereitung der Mahlzeiten übernehmen die Falken, wobei wir sie täglich mit einer Handvoll Freiwilligen unterstützen.

Wenn wir uns nicht gerade die Köpfe heiß reden und die Münder fusselig diskutieren, bietet der Platz zahlreiche Möglichkeiten für “antikapitalistische Naturverhältnisse”. Wir können ausgedehnte theoriegeleitete Spaziergänge unternehmen, wertkritisch wandern gehen oder unser Recht auf Faulheit in unserer gemeinschaftlichen Hängematteninsel genießen. Möglichkeiten für touristische Aktivitäten, Einkäufe oder einen Sprung ins kalte Nass gibt es fußläufig leider nicht. Für die anstrengende Theoriearbeit des Tages können wir uns abends am Lagerfeuer alle zusammen mit einem kühlen Getränk belohnen und vielleicht bringt ja sogar jemand eine Gitarre mit …

Anmeldung