Spendenaufruf: Solidarität mit Israel

Die durch die Hamas zerstörten Dörfer und die zerstörten Leben in Israel brauchen jede mögliche Unterstützung. Freund:innen, die vor Ort waren, haben ein paar Vorschläge für Spenden zusammengestellt, die an konkrete Einrichtungen, Kampagnen und betroffene Kibbuzim gehen. Gerne weiterleiten. Jede Spende in jeder Höhe zählt!

ERAN (Ezra Rishona Nafshit)

Erste psychische Hilfe (ähnlich zum Seelsorgetelefon). Die rechte Regierung hat eine Woche vor dem Krieg das Budget von ERAN massiv gekürzt, und sie brauchen jede Hilfe, besonders jetzt ist der Bedarf psychologischer Unterstützung sehr hoch.

Hier spenden an ERAN: https://en.eran.org.il/

Ezer Me’Zion

Die wichtigste Organisation in Israel, was medizinische Hilfe für gesundheitlich eingeschränkte Menschen angeht. Sie informieren ausführlich auf der Webseite, welches Material gebraucht wird und was für Kosten auf sie zukommen. Wir empfehlen aktuell, für “Medical Equipment Loan” zu spenden.

Hier spenden an EZER MiZION: https://ezermizion.org/donate-now/

Adi, Zentrum für Rehabilitation

Das Adi-Zentrum in der Negev Wüste hilft Menschen mit Einschränkungen ein erfülltes und selbstbestimmtes Leben (weiter) zu führen. Auch Opfer des Hamas-Terrors befinden sich teilweise aktuell in Betreuung des Zentrums.

Hier spenden an ADI: https://adi-il.org/donate/

Aufbau der Kibbuzim aus dem Süden

Kibbuzim (Dörfer) in der Nähe des Gaza-Streifens sind in der persönlichen Geschichte jedes Bewohners und jeder Bewohnerin betroffen. Neben der traumatischen Erfahrung gibt es immense materielle Verluste: für den Aufbau der Infrastruktur und die direkte Unterstützung für Familien sammeln einzelne Kibbuzim Spenden.

Hier spenden an Kfar Azza (nur Hebräisch): https://giveback.co.il/project/74858

Hier spenden an Nir Oz: https://my.israelgives.org/en/fundme/kibbutzniroz

Kampagne für die Befreiung Hersh Goldberg-Polins und anderer Geiseln aus Gaza:

Hersh Goldberg-Polin feierte seinen 23. Geburtstag auf dem Supernova-Festival in Re’im, als Werder-Bremen Fan war er oft in Bremen zu Besuch gewesen. Seine Familie vernetzt sich mit Angehörigen anderer Geiseln, bringt die Forderung nach der Geiselbefreiung auf unterschiedlichsten Wegen in die Politik und die Medien.

Hier spenden für die Unterstützung zur Befreiung Hersh’s & anderer Geiseln:

https://www.jgive.com/new/en/ils/donation-targets/110669/about?fbclid=IwAR0ZJ-0Kr32U-Ml7wYZ7M1zmaGIxeOMR3JZU5kaMI0Oe6LT8TXGaifdyT4U

Gegen islamistischen Terror, gegen Hamas.

Für ein friedliches Leben in Israel und Gaza und überall.