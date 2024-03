Vorankündigung: Sommercamp der Gruppe Krisis

Gegen die autoritäre Wende

3. – 7. Juli 2024 in Berlin Heiligensee

Der Autoritarismus ist auf dem Vormarsch. Die extreme Rechte wird gesellschaftsfähig und erobert politische Positionen. Zwar hält eine gesellschaftliche Mehrheit vorerst an der liberalen Demokratie fest. Aber der Konsens ist brüchig. Es genügt außerdem nicht, den Status quo zu verteidigen, denn die Krise der kapitalistischen Produktions- und Lebensweise hat ja selbst den Boden bereitet für die autoritäre Wende auf der ganzen Welt. Rassismus, Antisemitismus, Sexismus, Queerfeindlichkeit und Sozialdarwinismus sind keine neuen Phänomene, sondern im Inneren der kapitalistischen Gesellschaft angesiedelt und werden jetzt wieder einmal aktualisiert. Das spiegelt sich auch in der Linken wieder, in der autoritäre Tendenzen um sich greifen und ein als „Antikolonialismus“ maskierter Antisemitismus grassiert.

Demgegenüber brauchen wir Perspektiven einer gesellschaftlichen Transformation, hin zu einer befreiten Gesellschaft in der alle Menschen ein gutes Leben führen und ohne Angst verschieden sein können. Theoretische Reflexion ist auf dem Weg dorthin unentbehrlich. Unser zweites Sommercamp soll die Räume dafür bieten. In Workshops und offenen Gesprächsformaten setzen wir uns kritisch mit den Ursachen der gesellschaftlichen Regression auseinander und fragen nach emanzipativen Auswegen aus der Misere.

Geplant sind Workshops und Diskussionen zum libertären Autoritarismus, zur materialistischen Rassismuskritik, zum Verhältnis von Antisemitismus und Transfeindlichkeit, zu Grundlagen reflektierter Kapitalismuskritik und anderem mehr. Aber auch für gemeinsame Freizeitaktivitäten wird es genügend Zeit geben. Das detaillierte Programm, die organisatorischen Einzelheiten und die Anmeldemodalitäten veröffentlichen wir im April.

Eingeladen sind alle, die sich mit den bestehenden Verhältnissen nicht abfinden und ihnen gesellschaftskritisch zu Leibe rücken möchten. Mitzubringen ist nur die Lust auf gemeinsame theoretische Reflexion, kontroverse Debatten und ein selbstorganisiertes Campleben auf dem schönen Zeltlagerplatz Heiligensee bei Berlin.