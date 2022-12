All you can read!

Unsere Texte kosten nichts. Das ist schon immer unser Prinzip gewesen. Und auch die Webinare, zur Einführung in die Kapitalismuskritik, die wir in diesem Jahr (sechs an der Zahl) mit reger Teilnahme durchgeführt haben, sind umsonst. Ebenso die monatlichen LeMonADe-Diskussionen und andere Veranstaltungen. Und das soll auch so bleiben.**

Möglich ist das aber nur, weil uns so viele unserer Leser:innen und Teilnehmer:innen durch Spenden und Beiträge unterstützen. Dafür möchten wir uns bei ihnen herzlich bedanken. Zugleich wünschen wir uns, dass es noch mehr werden, die unsere Aktivitäten auf diese Weise fördern. Vielleicht durch eine Spende zum Jahresende (steuerlich absetzbar) oder durch eine Mitgliedschaft im Krisis e.V.*

Vielen Dank und alles Gute für das kommende Jahr

Die Krisis-Redaktion

_________________________________________________________

* Spenden bitte auf unser Konto bei der

Postbank Nürnberg (IBAN: DE97 7601 0085 0300 1148 59) oder über PayPal.

** Ein paar Ankündigungen für das nächste Jahr:

Im Januar startet die nächste Reihe an Webinaren mit Veranstaltungen zu den Grundbegriffen der Wertkritik, zum Fiktiven Kapital und zur Bedeutung der Klimakrise für eine reflektierte Kapitalismuskritik.

Am Montag den 30. Januar geht die Reihe LeMonADe mit dem Vortrag Entzogene Lebensbedingungen von Minh Schredle weiter.

von Minh Schredle weiter. Für Ende Juli planen wir ein Sommercamp, auf dem wir eine Woche lang intensiv diskutieren aber auch andere schöne Dinge unternehmen wollen (nähere Infos im Februar).

Und natürlich sind wieder verschiedene Bücher und andere Publikationen geplant.

Wer auf dem Laufenden bleiben will, abonniert am besten unsern Newsletter oder schaut regelmäßig auf unsere Website und Facebookseite.